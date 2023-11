Liegt es an der guten Luft, der postiven Einstellung oder haben Schleswig-Holsteiner einfach mehr Glück? Wieder geht ein großer Gewinn in das nördlichste Bundesland. Einem Lottospieler aus dem Kreis Ostholstein seien fünf Richtige und eine richtige Eurozahl geglückt, so NordwestLotto. Und er hat damit exakt 1.094.402,10 Euro gewonnen. „Die Schleswig-Holsteiner haben immer ein sehr gutes und glückliches Händchen“, erzählt Florian Blömer von NordwestLotto. Auch im Vergleich zu anderen Bundesländern seien sie ganz weit vorne, so der Sprecher. Erst im Juni war es einem Schleswig-Holsteiner sogar gelungen, den Jackpot bei der Lotterie Eurojackpot mit der Rekordsumme von 120 Millionen Euro zu knacken. Aber woran liegt das?

Lest auch: Lotto-Gewinner verschweigt Tippgemeinschaft Mega-Auszahlung