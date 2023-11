Auch wenn es nicht möglich sei, den Hund oder die Katze langfristig von ihrem Leid zu befreien und zu heilen, gebe es „eine Menge“, was man tun könne, um dem Tier ein weitestgehend beschwerdefreies Leben zu ermöglichen. Medikamente helfen, so Doc Polly, aber auch die Ernährung, die auf den demenzkranken Hund abgestimmt wird. „Da gibt es zum Beispiel die mittelkettigen Fettsäuren, die im Futter eine schöne Nährstoffquelle fürs Gehirn sind, und Antioxidantien.“

CBD-Öl sei zwar in der Tiermedizin umstritten, soll aber auch bei Demenz helfen. Es komme allerdings auf die richtige Dosierung an.

„Ansonsten gilt, wie bei uns Menschen auch: Du bist, was du isst, und je mehr du dich bewegst und je mehr dein Gehirn gefordert wird, desto besser“, erklärt die Tiermedizinerin. Heißt also: Achtet auf die richtige Auslastung eures Tieres – sowohl kognitiv als auch physisch. „Gestalten Sie Ihren Tag so aktiv wie möglich, sodass Ihr Hund abends richtig müde ist – selbstverständlich gemäß seinem Alter und der körperlichen Verfassung. Geht das bereits nicht mehr so gut, könnt ihr euer Tier aber auch gedanklich fordern, zum Beispiel mithilfe von bestimmtem Spielzeug.“

Abschließend rät die Veterinärmedizinerin: „Nehmen Sie Ihr Haustier genauer unter die Lupe und machen Sie sich mit Signalen der Demenz vertraut. Gehen Sie zum Tierarzt, wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmen könnte und scheuen Sie sich nicht, bestimmte Auffälligkeiten aktiv anzusprechen.“