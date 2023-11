Ich glaube nicht, dass es das eine große Problem gibt. Außerdem ist es sehr individuell, wie man die Konversationen und Matches empfindet. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor allen Menschen da draußen, die Monate und auch Jahre am Stück angemeldet und nie müde geworden sind. Hut ab! Aber mich stören folgende Aspekte sehr.

Ghosting und Abstumpfung

Jede und jeder ist schon einmal geghostet worden. Man hat ein Match und fängt ein Gespräch an. Ganz locker, um sich langsam heranzutasten, und plötzlich ist der Chat verschwunden. Ohne Erklärung, ohne Grund. Kein schönes Gefühl. Man würde sich ja auch nicht im echten Leben mitten im Gespräch einfach umdrehen und weglaufen. Online passiert das aber sehr oft, ist ja auch einfacher. Doch was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass ich dadurch abgestumpft bin. Zum einen macht mir ein gelöschter Chat nicht mehr so viel aus, und zum anderen habe ich selbst schon einige Chats einfach gelöscht. Ich hatte einfach keine Kraft oder auch keine Lust mehr, die Unterhaltung weiterzuführen. Echt jetzt? So ein Mensch will ich gar nicht sein.

Respektlosigkeit und fehlender Anstand

„F*****?“ – Na, guten Tag auch. Solche Nachrichten bekomme ich leider öfter. Ohne ein „Hallo!“ oder „Wie geht es dir?“. Hey, ich bin absolut fein damit, wenn schnell zur Sprache kommt, wonach der andere sucht, aber Anstand kann ich doch wohl erwarten. Dieser scheint aber sehr vielen zu fehlen. Ich empfinde es als extrem respektlos, wenn mir jemand solche Nachrichten schreibt. Dann heißt es „Next!“ und der Kandidat ist direkt entmatcht.

Sucht nach Aufmerksamkeit

Jeder Mensch hat narzisstische Züge, mal mehr mal weniger stark ausgeprägt. Wer bekommt nicht gerne Likes, Komplimente oder Aufmerksamkeit? Auch ich kann mich davon nicht freisprechen. Und schnell gerät man in eine Art Spirale, dass man immer mehr möchte, um das Selbstbewusstsein zu pushen. Das kann sehr schnell süchtig machen. Doch das vermeintlich gute Gefühl reicht auch nur so weit, bis man wieder von jemandem zum Beispiel geghostet wird. Und um das dadurch entstandene schlechte Gefühl wieder zu überlagern, sucht man wieder Aufmerksamkeit von weiteren Matches. Ein Teufelskreis.

Ablenkung und fehlende Absichten

Viele Menschen suchen beim Online-Dating angeblich nach einer neuen Beziehung. Beim näheren Hinsehen wurde mir aber oft schnell klar: Er ist gerade erst frisch getrennt oder hat mit der vergangenen Beziehung noch gar nicht abgeschlossen. Dann war ich selbst nur Ablenkung. Das ist ziemlich ermüdend, denn: Ich investiere Zeit und Mühe in eine Person, die emotional gar nicht verfügbar sein kann. Sehr zermürbend.

Mikro-Verletzungen

Kann mir mein Herz gebrochen werden von einer Person, die ich erst zwei Wochen kenne? Nein, aber jede Ablehnung, jedes Ghosting ist eine Mirko-Verletzung. Diese Mikro-Verletzung tut allein nicht besonders weh und man kommt schnell darüber hinweg. Doch je länger ich date, desto mehr Mikro-Verletzungen kommen hinzu. Und in der Summe kann es eben auch zu echtem Herzschmerz kommen.



Oberflächlichkeiten

Ja, wir leben in einer oberflächlichen Gesellschaft. Instagram, Konsum – all das macht uns oberflächlich. Das ist mir mehr als bewusst, doch beim Online-Dating ist immer eine Nummer extremer. Man entscheidet innerhalb von Millisekunden, anhand eines Bildes, ob der Swipe nach Links oder Rechts geht. Ich habe mir oft noch nicht mal die Mühe gemacht, die Profile richtig durchzulesen. Ist das den Menschen gegenüber fair? Nein, und ich bin mir sicher, dass ich schon einige sehr nette Menschen weggewischt habe, ohne einen Gedanken an sie zu verschwenden. Das ist gemein und auch ein bisschen blöd. Denn: Ausstrahlung und Charisma kann ich auf Fotos nur bis zu einem gewissen Teil erkennen. Nicht so wie bei einem Treffen face-to-face, aber dazu kommt es gar nicht.

