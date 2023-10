„Die Verfahren müssen schneller werden, indem schon in der Erstaufnahme-Einrichtung Asylantrag samt Anhörung stattfinden. Und auch die Gerichtsverfahren müssen zügiger ablaufen. Wir müssen mehr und schneller abschieben", sagt Olaf Scholz dem Spiegel. Asylverfahren sollen auf maximal drei Monate verkürzt werden, die ziehen sich bislang bis zu 28 Monate in die Länge.

Der Druck in der Asyl-Debatte wird immer größer. Ministerpräsidenten, wie etwa Reiner Haseloff (CDU) aus Sachsen-Anhalt, kritisieren den Bund wegen der ungelösten Fragen in der Migrationspolitik. „Wir hängen überall sozusagen an den Grenzen des Machbaren.“ Der Regierungschef fordert, dass die Zuwanderung gesteuert und kontrolliert erfolgen müsse. Man müsse auch hinterfragen, warum so viele Menschen nach Deutschland kämen.

Nach einem Gipfel im Bundeskanzleramt am Freitag vor einer Woche, unter anderen mit CDU-Chef Friedrich Merz, kündigt Kanzler Scholz nun mehrere Maßnahmen an, wie die Migration hierzulande begrenzt werden soll.

