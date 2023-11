Bundesamt warnt vor gefährlicher Strahlung: DIESE Nüsse solltet ihr jetzt nicht essen!

Zuerst einmal: Gesunde Erwachsene können grundsätzlich Paranüsse zu essen, so das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in einer neuen Pressemitteilung. Schließlich steht die Nuss gerade auf veganen und vegetarischen Speiseplänen. Doch Kinder, vor allem kleine Babys und Ungeborene sollten nicht in Berührung mit der Nuss kommen, wie auch Mediziner Dr. Christoph Specht erklärt. „Dass Paranüsse radioaktiv sind, ist aber nicht neu“, sagt er im Gespräch mit RTL. „Da ist keine Umweltbelastung oder ein Unfall dran Schuld, sondern die Böden.“

Wie auch das BfS schreibt, wachsen die Bäume hauptsächlich in Südamerika, zum Beispiel in Bolivien und Peru. Die Böden dort enthalten von Natur aus einfach eine große Menge Radium. Das Element gelangt über die Wurzeln in den Baum und schließlich in die Nüsse. Heimische Nüsse wie Walnüsse sind übrigens nicht von einer zu hohen Strahlenbelastung betroffen.