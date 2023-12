Aufgepasst: Auch schwarzer Kaffee lässt Blutzucker ansteigen!

Gehört ihr auch zu den Morgenmuffeln, die ohne ein bis zwei Tässchen Kaffee schwer in die Gänge kommen? Wenn wir Milchkaffee oder Latte macchiato vor dem Frühstück trinken, lässt das unseren Blutzucker ansteigen. Was viele nicht wissen: Selbst der schwarze Kaffee kann zu sogenannten Glukose-Spitzen führen. Die Folge: Heißhunger – der Feind jeglicher Abnehmpläne. RTL-Gesundheitsexpertin Doc Fleck erklärt, was beim „Bulletproof Coffee“ anders ist.