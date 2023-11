Blähende Lebensmittel: Diese Gemüse solltet ihr lieber meiden!

Blähungen haben wir alle – mehr oder weniger. Sie sind natürlich und lassen sich nicht ganz vermeiden. Sie können mit einem unangenehmen Gefühl, einem aufgeblähten Bauch, Krämpfen und anderen Verdauungsbeschwerden wie Verstopfung, erhöhter Darmtätigkeit und Durchfall einhergehen. Aber auch ein hoher Krankheitswert ist bei Blähungen möglich.

So entstehen Blähungen: Bei der Verdauung spalten Enzyme die Nahrung in ihre Bestandteile auf. Ballast- und Faserstoffe, bestimmte Zucker und Stärken werden jedoch nicht vollständig verdaut und gelangen in den Dickdarm. Dort werden sie von Bakterien vergoren. Dabei entstehen verschiedene Gase: Stickstoff, Methan, Kohlendioxid und Wasserstoff. Der Schwefelwasserstoff ist für den unangenehmen Geruch verantwortlich.

Bestimmte Nahrungsmittel begünstigen Blähungen. Manche Menschen reagieren auf bestimmte Lebensmittel besonders empfindlich.

