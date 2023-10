Also: Packen Sie Ihre Yogamatte aus oder machen Sie es sich einfach auf dem Teppich bequem. Denken Sie dran: Sie wollen Ihren Körper in eine L-Form bringen. Legen Sie sich daher vor die Wand Ihrer Wahl und heben Sie Ihre Beine der Wand entlang an, bis sie sich in einer senkrechten Position befinden.

Wer es gerne gemütlicher mag, kann sich ein Kissen unter den Kopf oder aber auch unter den Po legen.

Sie sollten etwa 15 Minuten in der Position verweilen, um den maximalen Effekt zu erzielen. Um besonders viel zu entspannen, können Sie sich währenddessen auf Ihre Atmung fokussieren. Langes und regelmäßiges Ein- und Ausatmen durch die Nase beruhigt nämlich das vegetative Nervensystem. „Das hat – vor allem, weil man in der Position ja eigentlich auch nicht wirklich etwas anderes machen kann – fast schon einen meditativen Charakter“, so der Medizinjournalist.

Wenn sich unser Körper vor dem Zubettgehen in einem erholten und ruhigen Zustand befindet, sorgt das zudem für eine bessere Schlafqualität. Auch bei Angstzuständen, Stress und Verstimmungen hilft die Entspannungsposition.

Probieren Sie es aus! Dr. Specht empfiehlt: „Schauen Sie immer, wie Sie sich dabei fühlen und was Ihnen guttut.“

