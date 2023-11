Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stiegen der 14-Jährige und zwei weitere Jugendliche (14, 16) am frühen Samstagabend im Stadtteil Kreuzberg am Bahnhof Möckernbrücke in die U-Bahn. Nach dem Unfall hätten seine beiden Begleiter im Alter von 14 und 16 Jahren den Jugendlichen zunächst weg von den Gleisen gezogen.

Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen anschließend mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Ob weiter Lebensgefahr bestehe, konnte die Polizei nicht sagen. Zum genauen Unfallhergang werde nun ermittelt. Unklar ist laut Polizei zum Beispiel derzeit, wie der Jugendliche aus der fahrenden U-Bahn heraus auf das Dach gelangen konnte. (uvo/dpa)