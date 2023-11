Laut Polizei sei der mutmaßliche Täter am Donnerstagnachmittag (23. November) gegen 17.30 Uhr in den Kiosk gekommen und habe zugestochen. „Anschließend soll sich der Tatverdächtige mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof entfernt haben“, teilt Jan Paul Makowski von der Polizei in Hildesheim am Donnerstagabend mit.

Lest auch: Appel der Polizei an Todesfahrer: „Ich würde damit nicht zurechtkommen, ein Menschenleben auf dem Gewissen zu haben"