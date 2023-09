Bei dieser Schumi-Erinnerung wird Bruder Ralf ganz sentimental

Der TV-Experte für Formel 1 beim Sender Sky postete ein gemeinsames Bild mit seinem sechs Jahre älteren Bruder auf Instagram. Darauf zu sehen: Ralf hat die komplette Rennfahrerkluft und einen Helm an, Michael steht daneben und beugt sich zu seinem Bruder herunter. Der Text dazu: „Schon ein paar Jahre her. Der beste Coach den man haben konnte. Schöne Erinnerung an alte Zeiten im Kartsport.“

Tatsächlich gibt das Bild aus dem Jahr 1990 die intime Beziehung der beiden Motorsport-Verrückten perfekt wieder. Das geht auch aus der Beschreibung hervor: Michael Schumacher saß nämlich bereits im zarten Alter von vier Jahren im Kart und half Ralf später mit vielen guten Tipps und Tricks. Das Ende ist bekannt: Beide fuhren später in der Königsklasse des Rennsports. In der Formel 1 war vor allem Michael bei Ferrari erfolreich – ist heute noch Rekordweltmeister.