Weihnachtsdeko, Klavierspielen, Malen – das sind die Dinge, mit denen sich Amira Pocher in letzter Zeit von dem Trennungsdrama abgelenkt hat. Eine Sache ist dabei aber offenbar zu kurz gekommen – das Essen. „Hab leider drei Kilo abgenommen in den letzten Wochen“, gibt sie in ihrer Instagram-Story preis.

Um wieder etwas zuzunehmen, greift die Noch-Ehefrau von Olli Pocher aber nicht etwa zu Leckereien – sie setzt lieber auf Fitnesseineiten. „Wird Zeit, etwas Muskelmasse aufzubauen“, hält sie weiter fest. Und gesagt, getan – in einem Video sieht man sie auch sogleich in Sportklamotten. Go Amira!