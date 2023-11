„Lern Klavier!“ Knöpft sich der „Dalai Karma“ hier Amiras neues Hobby vor?

Oliver Pocher am Klavier: Nimmt er hier Amiras Klavierunterricht auf die Schippe?

Oliver probiert den Tipp des Dalai Karma jedenfalls gleich selber aus. Im nächsten Instagram-Video sitzt er an einem Klavier in einer luxuriösen Hotel-Lobby, und klimpert darauf herum. „1. Klavierstunde bei mir zu Hause. Es macht einfach soooooo viel Spaß“, schreibt er dazu. Wie viel Spaß Amira an diesem neuen Seitenhieb haben wird, ist fraglich.

Lese-Tipp: Amira Pocher kommen im neuen Podcast die Tränen: „Natürlich habe ich ihn geliebt“

„Ich bin halt jemand, der sehr offensiv gerade über den humoristischen Bereich an die Sache rangeht“ hat Pocher neulich im RTL-Interview seine sehr spezielle Art der Trennungsaufbearbeitung erklärt: „Die beste Verarbeitung ist Humor, das habe ich schon immer gesagt.“ (csp)