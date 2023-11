Warum Oliver Pocher für seinen „The Real Dalai Karma“ Hassanrufe bekommt

Wir haben Oliver Pocher am Rande des RTL-Spendenmarathons natürlich auch auf seinen lustigen Fake-Account angequatscht. Sein neues Alter Ego „The Real Dalai Karma“ hat schließlich mächtig für Schlagzeilen gesorgt. Über 66.600 Follower (Stand: 18. November) hat der „Schrottcaster & laut gemeinsamen Anwalt KEIN heimlicher Liebhaber“-Guru, den Olli erfunden hat, inzwischen angesammelt. Mit dem Namen spielt Pocher unter anderem darauf an, dass Amira und Biyon in einem gemeinsamen Anwaltsschreiben ihre Beziehung dementiert haben.

Lese-Tipp: Oliver Pocher macht sich über Amiras angeblichen Glücksguru lustig

„Ich kriege schon viele Hassanrufe von Leuten, die sagen: ‘Ich bin seit über 20 Jahren dabei und ich hab nur 25.000 Follower, das kann nicht sein!’“, lacht Oliver Pocher im RTL-Interview. „Da freuen wir uns natürlich sehr, auch im Namen des Dalai Karma, das wir so einen großen Zuspruch bekommen.“ Und mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Positivität ist halt ein großes Thema. Das zahlt sich dann aus.“

Na, wenn das mal keine Anspielung auf Biyon Kattilathu ist, der sich als Motivationscoach das Thema positives Denken ganz groß auf die Flagge geschrieben hat.

Lese-Tipp: Olli Pocher: Weihnachten mit Amira? Warum nicht!