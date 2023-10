Ein bisschen holprig klingt es noch, wenn Amira Pocher in ihrer Instagram-Story am Klavier vor sich hin klimpert. Doch während sie sichtlich kritisch mit sich ist, glaubt ihre Klavierlehrerin fest an ihr Potenzial: „Es gibt immer Perspektive und Hoffnung!" „Ja, es gibt immer Hoffnung", wiederholt ihre Schülerin brav – wenn auch mit einem zynischen Schnauben.

Ob sich Letzteres nur auf ihr noch ausbaufähiges Pianotalent oder vielleicht doch auf Amiras gesamte aktuelle Lebenssituation bezieht, ist schwer zu sagen. Aber zumindest ballt sie triumphierend die Faust, als in ihrer Klavierstunde das Thema Neuanfang aufkommt – auch, wenn ihre Lehrerin damit nur eine neue Tonfolge meint. (csp)