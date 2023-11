Oliver Pocher mutiert auf Instagram zum Glücksguru - und Amira blockiert ihn!

Im ersten Beitrag zieht Oliver Pocher den 39-Jährigen ordentlich durch den Kakao. „Mein Name ist Dalai Karma und ich bin eine Erfolgsgeschichte in Deutschland“, stellt er sich in voller Glücksguru-Montur vor. Im Verlauf des Clips parodiert er sämtliche Klischees aus der Branche von Amiras vermeintlich Neuem.

Dabei zählt er mit einem Augenzwinkern auf, was alles zu einem Motivationsvideo à la Biyon Kattilathu dazugehört. Ein Auszug: „Wichtig dabei ist GEMA-freie Klaviermusik, die das Ganze nochmal komplett unterstützt und emotional abholt. Denn ich möchte berühren – und zwar untenrum – gerade bei den Weibern da draußen.“