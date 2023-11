Beerdigung von Matthew Perry: Hier ist er seinen „Friends“ ganz nahe

Film Still from Friends David Schwimmer Jennifer Aniston Courteney Cox Arquette Matthew Perry L

Wie TMZ berichtet, fand die Beerdigung im Forest Lawn Memorial Park statt. Dieser befindet sich ganz in der Nähe der Warner Bros. Studios, wo der Serienstar jahrelang für das Erfolgsformat „Friends“ vor der Kamera stand.

Neben Perrys Eltern und engsten Verwandten erschienen auch seine einstigen Co-Stars zur Beisetzung. Fotos zeigen Jennifer Aniston (54), Lisa Kudrow (60), David Schwimmer (57), Courteney Cox (59) und Matt LeBlanc (56) bei ihrer Ankunft auf dem Friedhof – allesamt in Schwarz gekleidet. Die Trauerfeier soll gegen 15 Uhr (Ortszeit) begonnen und etwa zwei Stunden gedauert haben. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

Matthew Perry, der durch seine „Friends“-Rolle des Chandler Bing berühmt wurde, war laut US-Berichten am 28. Oktober tot in einem Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden. Bisher ist die genaue Todesursache nicht geklärt. Sein Leichnam ist bereits am 30. Oktober für die Beerdigung freigegeben worden. Der Schauspieler war nicht verheiratet und hatte auch keine Kinder.