Die Serienmacher hatten sich laut eines Berichts der Los Angeles Times schon zuvor geäußert. „Wir sind schockiert und zutiefst traurig über den Tod unseres geliebten Freundes Matthew“, sagten Marta Kauffman (67) und David Crane (66), die Köpfe hinter „Friends“, sowie der leitende Produzent Kevin S. Bright (68), in einem gemeinsamen Statement.

Sie bezeichneten Perry als ein großes Talent, das die Rolle des Chandler Bing zu seiner eigenen gemacht habe. So etwas zu sagen sei zwar ein Klischee, „aber im Fall von Matthew gibt es keine zutreffenderen Worte.“ Seit sie ihn das erste Mal als die Serienfigur gesehen hatten, habe es für sie keinen anderen Chandler mehr gegeben.

Matthew Perry, der insbesondere durch „Friends“ berühmt wurde, war laut übereinstimmender US-Berichte am 28. Oktober tot in einem Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden. Die Todesursache ist bisher nicht geklärt. (spot on news/msu)