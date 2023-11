Ob Perry ein Testament oder einen Treuhandfonds eingereicht hatte, ist bislang nicht bekannt. Da der Schauspieler nie verheiratet war oder Kinder hatte, wird sein Vermögen voraussichtlich in gleichen Teilen an seine Eltern vererbt, sofern keine andere Verfügung vorliegt, schreibt das Hello!-Magazin. Seiner Mutter Suzanne Perry, seinem Stiefvater Keith Morrison und seinem Vater John Bennett Perry soll er ohnehin sehr nahegestanden haben. Als Erben würden sie auch künftig die Tantiemen des Schauspielers erhalten.

Matthew Perry, der durch seine „Friends“-Rolle des Chandler Bing berühmt wurde, war laut US-Berichten am 28. Oktober tot in einem Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden. Bisher ist die genaue Todesursache nicht geklärt. (spot on news/msu)