Bayerischer Leberkäs statt klassischem Dönerfleisch am Drehspieß?



Bei Imbiss-Inhaber Marco Cakmak in der Oberpfalz gibt es jetzt den Bayern-Döner! Darin stecken saure Gurken, Krautsalat, Eisbergsalat, Tomaten, Zwiebeln, Rotkraut, süßer Senf und natürlich Leberkäse. Dabei war der Erfinder des Spezial-Döners ursprünglich gar kein Fan der bayerischen Fleisch-Spezialität, doch genau das brachte ihn am Ende auf die außergewöhnliche Döner-Idee. „Warum soll es nicht funktionieren, wenn man Leberkäse dünn schneidet?“, fragte sich der Imbiss-Chef.



Gesagt, getan! Wie der wohl deutscheste Döner aller Zeiten dem RTL-Reporter schmeckt, erfahrt ihr oben im Video. (mjä)

