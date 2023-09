Chelsey Milby aus dem US-Bundesstaat Kentucky war in der 17. Woche, als die Ärzte ihr sagten, dass ihr Baby vermutlich nicht überleben würde. Vorher kam bei einer Ultraschalluntersuchung der Verdacht auf, bei ihrem Kind habe sich Flüssigkeit ums Herz gesammelt.

Schließlich dann die Diagnose, die für Chelsey und ihren Mann alles änderte: Ihr Baby litt an einer schweren Form eines Lymphangiom. Dabei kommt es zu gutartigen Wucherungen in den Lymphgefäßen.

Mutter Chelsey gibt, so berichtet die New York Post, zu: „Ich hatte noch nie zuvor von dieser Diagnose gehört.“ Sie sei danach am Boden zerstört gewesen. „Mein Herz war gebrochen. Ich weinte jeden Tag.“

