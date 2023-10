In der Hauptstadt Berlin kam es ebenfalls zu antisemitischen Vorfällen. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Anwohner am Dienstag großflächige Farbschmierereien in Form von antisemitischen Parolen und Hakenkreuzen an Resten der Berliner Mauer in Friedrichshain. Die Polizei überdeckte dies, nun ermittelt der Staatsschutz.

Lesen Sie auch: Israel-Hass an Deutschlands Schulen – Warum so viel Antisemitismus unter muslimischen Teenagern?

Erst am Montag sorgte in Berlin-Neukölln ein antisemitischer Vorfall an einer Schule für Aufruhr. Ein Schüler tauchte mit einer palästinenischen Flagge und einem palästinensischen Tuch auf und geriet deshalb mit einem Lehrer aneinander. Am Mittwoch stellten Polizisten an der selben Schule israelfeindliche Flugblätter sicher, die dort verteilt wurden. Der Inhalt werde nun vom polizeilichen Staatsschutz genauer geprüft. Die Flugblätter seien von mindestens zwei Menschen verteilt worden. Nach einem Bericht des „Tagesspiegels“ trugen sie den Titel „Palästina sprengt seine Ketten“. (ibü mit dpa)