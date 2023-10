„Ich muss sagen, wir sind sehr streng damit“, erklärt Anna-Maria im RTL-Interview. Aaliyah sei die Letzte sowohl im Bekanntenkreis als auch in ihrer Klasse, die noch kein Handy hatte. „Sie hat nicht so sehr gedrängt und hat ein Nein auch immer akzeptiert. Das war dann auch der Grund, warum wir gesagt haben: Ja, okay, sie stört es nicht so sehr.“

Doch da alle im Umfeld bereits ein Smartphone besessen hätten, sei die Elfjährige „ein wenig ausgegrenzt“ worden.

„Ihre Freundinnen vernetzen sich alle untereinander in Gruppenchats, was man ja auch verstehen kann. Mit elf läuft das nicht mehr über Mama“, gibt die achtfache Mutter preis. Das habe ihr und ihrem Mann Bushido so leidgetan, dass die Schülerin seit einer Woche ein Handy hat. Und sehr verantworungsbewusst damit umgeht.

Zum Beispiel lege sie das Smartphone in Anwesenheit ihrer Geschwister, die keins haben, weg. „Und sie hat eben nur WhatsApp drauf. Kein TikTok, kein Instagram. Und so lange das noch nicht drauf ist, verbringen sie noch nicht so viel Zeit damit. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt“, lautet Anna-Marias erstes Feedback nach einigen Tagen.

