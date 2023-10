Soll ich mein Kind in den sozialen Netzwerken zeigen? Oder darf mein Kind vielleicht sogar sein eigenes Profil haben? Und ab wann dürfen Kinder ihr eigenes Handy besitzen? Das alles sind Fragen, die irgendwann den meisten Eltern Kopfzerbrechen bereiten werden. Anne Wünsche hat ihrer siebenjährigen Tochter Juna jetzt ein Handy gekauft. Eine Entscheidung, die sie vier Jahre zuvor schon bei Tochter Miley getroffen hat. Die wurde damals schon mit sechs mit einem Handy beglückt. Doch ist das nicht viel zu früh? Wenn man den Kindern diesen Wunsch abschlägt, dann nicht, weil man der „Böse“ sein will – speziell in diesen Fällen geht es vor allem um die Sicherheit unserer Kleinen.

Und genau das ist auch das entscheidende Stichwort: Sicherheit! Deshalb bin ich bei dem Thema auch geteilter Meinung. Auf der einen Seite denkt man sich: Wenn das Kind jederzeit mit einem in Kontakt treten kann, ist man selbst beruhigt und kann das auch seinem Nachwuchs vermitteln. Andererseits birgt so ein Handy auch neue Gefahren, die es vorher im Leben nicht gab. Denn diverse Apps mit Spielen oder Stores sowie soziale Plattformen können für die Kleinen verlockend wirken – verständlicherweise.

Unser ältester Sohn (6) wurde dieses Jahr eingeschult und auch wir wurden gefragt, ob wir ihm denn nicht ein Handy kaufen wollen, damit er uns im Zweifel anrufen kann. Der Hintergrund ist absolut nachvollziehbar und heutzutage gibt es ja auch diverse Kindersicherungs-Apps, mit denen die Nutzung begrenzt werden kann – sowohl bezüglich Zeit, als auch Inhalten. Und doch hält mich etwas noch immer an diesem Kauf zurück.