Anna-Maria Ferchichi packt über ihre Handschuh-Zwangsstörung aus

Anna-Maria Ferchichi hält ihre Follower bei Instagram regelmäßig auf dem Laufenden. Immer wieder gibt die achtfache Mutter Einblicke aus ihrem neuen Leben in Dubai und ist dabei auch schonungslos ehrlich. So wie jetzt auch wieder. In einer Instagram-Story hat die 41-Jährige nun verraten, dass sie seit Jahren unter einer Zwangsstörung leidet. „Ich mag's einfach nicht, mit den Händen was anzufassen“, gesteht sie in dem Clip. Deshalb trägt sie im Alltag immer wieder Handschuhe – was auch ihren aufmerksamen Fans aufgefallen ist, die sie nun darauf angesprochen haben. Ohne Umschweife gesteht Anna-Maria: „Umso mehr Stress ich habe innerlich, umso stärker ist das mit den Handschuhen!“

Als die Familie jahrelang in Berlin unter Personenschutz stand, sei ihr Zwang ganz schlimm gewesen. „Damals konnte ich nicht mal einen Tisch abwischen oder ein Brot essen, ohne Handschuhe zu tragen“, beschreibt sie ihre „Höchstphase.“