Denn als sie noch lebte, hatte es ihre Mutter mit ihren Mitmenschen nicht einfach. Sabrina Peckham war obdachlos, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Doch ihr Tod berührt die Menschen in Largo, Florida. Groß ist die Anteilnahme und das Mitleid mit Tochter Breauna. „Nicht viele Menschen haben sich um meine Mutter gekümmert. Aber zu wissen, dass in Zeiten wie diesen, in denen wir unsere kleine Gemeinschaft brauchen, Menschen kommen und Unterstützung zeigen, spenden, beten, nette Worte schicken, ist alles, was ich mir in einer solchen Zeit wünschen kann. Ehrlich“, sagt Breauna zum us-amerikanischen Nachrichtensender Wesh2.



Die Leiche der 41-Jährigen war am Freitag (22. Oktober) in Largo, Florida, entdeckt worden. Laut Breauna Dorris soll ihre Mutter von dem Tier attackiert und ins Wasser gezogen worden sein – Augenzeugin ist sie nicht. Sie streitet allerdings ab, dass ihre Mutter das Tier vorher gereizt haben soll, wie es andere behaupten.