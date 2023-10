Der Reihe nach: Am Montagmittag ist die Aida Blu zwischen Korfu und Malta unterwegs, als ein Segelboot mit kaputtem Segel und etwa 40 Flüchtlingen auf das Kreuzfahrtschiff zusteuert. Der Kapitän informiert die Gäste, dass sie den in Seenot geratenen Menschen helfen werden. Die Besatzung macht das Boot am Kreuzfahrtschiff fest, versorgt die hilflosen Menschen mit Rettungswesten und Wasser. An Bord dürfen sie offenbar nicht.

Während der Rettungsaktion stehen die Urlauber dicht gedrängt an der Reeling. Sie sehen zu, wie das völlig überfüllte Flüchtlingsboot andockt. Einer Reisenden wird bewusst: Es ist ein absolut glücklicher Zufall, dass die Aida in dieser Situation in der Nähe war. Ringsherum ist nur Wasser, das Boot hätte möglicherweise untergehen oder der Zustand der Menschen an Bord hätte sich verschechtern können. Wie ernst die Lage für Flüchtlinge oft ist, die über das Meer flüchten, zeigen Zahlen von dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR). Demnach starben oder verschwanden allein im vergangenen Jahr mehr als 2.400 Menschen im Mittelmeer.