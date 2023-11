Bei der Ausführung legt man sich bäuchlings auf die Unterarme, stützt die Fußballen auf und stemmt sich dann in eine Gerade. Wichtig: Nicht in der Mitte durchhängen lassen, sondern permanent die Anspannung halten, sonst bringt die Übung nichts. Je länger man den Plank hält, desto effektiver ist er.

Doch was kann man stattdessen tun, damit das störende Fettpolster in der Körpermitte schmilzt? Man muss andere Muskelpartien trainieren! Am sinnvollsten ist es, besonders große Muskeln zu trainieren, etwa in den Beinen oder im Po. Die folgenden fünf Fitness-Übungen eignen sich besonders gut zum Abnehmen – und sind deutlich effektiver als Sit-ups!

Flüssigkeit an der Lunge - was heißt das?

3. Burpees

Diese Fitness-Übung wird oft übersprungen – weil sie so anstrengend ist. Doch auch hier gilt: je anstrengender, desto effektiver. Bei Burpees werden drei Übungen kombiniert: Liegestütz, Kniebeuge und Strecksprung. Beansprucht werden Muskeln in Beinen, Po, Schultern und Armen, der Brust, dem Rücken und dem Bauch.

Korrekt geht ein Burpee so: Aus dem Stand in den Liegestütz gehen und mit den Füßen nach hinten springen. Liegestütz ausführen (wichtig: auch hier unbedingt Bauch anspannen, damit man nicht mittig einsackt) und direkt in die Hocke springen. Von hier aus Beine durchdrücken, Arme nach oben ausstrecken und so hoch wie möglich springen. So oft wiederholen, wie möglich.

Lese-Tipp: HIIT-Yoga: Was ist das eigentlich und was bringt das?