Wenn Sie überprüfen wollen, wie weit die Evolution bei Ihnen vorangeschritten ist, dann schauen Sie doch mal, ob Sie einen bestimmten Muskel am Handgelenk haben: den Musculus Palmaris Longus.

Bei manchen Menschen ist die sogenannte Hohlhandsehne nur auf einer Seite zu sehen, bei anderen existiert sie gar nicht. Allgemeinmediziner Dr. Christoph Specht erklärt RTL: „Der Palmaris longus ist der Muskel, der die größte Varietätenbreite bei Menschen aufweist.“

Das zeigte sich jüngst auch in den Kommentaren unter einem Video auf Instagram von Dr. Leon Windscheidt, als er den Muskel thematisierte. Dort heißt es vielfach, der Muskel sei nur an einer Hand sichtbar. Bei anderen sei er gar nicht zu sehen. Damit sind die Betroffenen in bester Gesellschaft, wie Dr. Specht erklärt: „Im Schnitt haben zehn bis 15 Prozent der Menschen diesen Muskel nicht.“

In den Kommentaren schreiben einige, die den Palmaris longus nicht haben, dass sie damit wohl „weiter entwickelt“ seien. Was hat es mit dieser Aussage auf sich?

