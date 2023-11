Handlinien: Das verraten Herzlinie, Lebenslinie & Co. über eure Persönlichkeit

Die Herzlinie verläuft direkt unter den Fingeransätzen und ist die oberste der drei großen Handlinien. Sie bezieht sich, wie ihr Name bereits sagt, auf Gefühle, Sexualität und Herzensangelegenheiten. Ist eure Herzlinie breit, so bedeutet es, dass ihr Glück in der Liebe und eine schöne Partnerschaft habt. Habt ihr Unterbrechungen in der Linie, deutet dies auf einen nicht treuen Partner und viele Enttäuschungen in der Liebe hin. Je roter und tiefer die Herzlinie ist, umso leidenschaftlicher seid ihr.

Die Sexlinie gibt Auskunft darüber, wie es um eure Beziehungen steht. Habt ihr mehrere Linien, hattet ihr bereits auch schon mehrere Ehen. Ist die Linie unterbrochen, so habt ihr bereits eine Scheidung hinter euch. Eine gerade Linie steht für eine glückliche Ehe.

Habt ihr eine Sonnenlinie, so habt ihr in eurem Leben viel Glück und Erfolg. Habt ihr keine Sonnenlinie, bedeutet das, dass ihr härter um den Erfolg kämpfen müsst.