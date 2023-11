Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport beim Fußballverein aus Bayern, erklärt: „Wir können unsere Fassungslosigkeit noch immer kaum in Worte fassen und es fällt uns allen unglaublich schwer, diesen Verlust zu verarbeiten. In intensiver Absprache mit seinen engsten Vertrauten – seiner Familie, seinen engsten Freunden, seinem Berater, seinen Teamkollegen und dem Trainerteam – sind wir heute zu dem gemeinschaftlichen Entschluss gekommen, das Spiel am Sonntag den SC Freiburg 2. im besonderen Andenken an und in tiefer Trauer um Agy auszutragen zu wollen.“

„Uns als Verein war und ist es sehr wichtig, die Entscheidung unter Berücksichtigung aller Gefühlslagen und Begleitumstände und in Folge eines sehr intensiven Abwägungsprozesses in Abstimmung mit allen Parteien getroffen zu haben“, schließt der 56-Jährige ab. (fkl)