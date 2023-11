Zu den Hintergründen über den frühen Tod des deutschen Außenstürmer mit ghanaischen Wurzeln macht der Drittligist keine Angaben. Die Todesursache ist offen! Der Verein selbst habe die „schreckliche Nachricht“ am Dienstag erhalten.

Diawusie, der erst vor der Saison zum Zweitliga-Absteiger Regensburg gewechselt war, bestritt in der laufenden Spielzeit zwölf Spiele. Insgesamt 112-mal kam er in der 3. Liga zum Einsatz, außerdem unter anderem in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal.

Zuletzt stand er am 4. November beim Spiel bei 1860 München (1:0) für Regensburg auf dem Platz. Eine Woche später beim 2:0 gegen Ulm kam er nicht zum Einsatz.

Nun der Schock!