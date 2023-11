In der 56. Minute tritt der Engländer zum Elfmeterschuss an. Ohne Probleme schießt Rashford das Leder in die linke Ecke und dreht zum Jubeln ab. Nach Umarmungen mit seinen Mitspielern breitet Rashford beide Arme aus und blickt traurig in den Himmel. Eine Geste, die er einen Tag später auf seinem Instagram-Kanal erklärt.

„Ich möchte das gestrige Tor meinem kürzlich verstorbenen Cousin widmen. GBNF.“ Die Abkürzung am Ende bedeutet „Gone but Not Forgotten“ (auf Deutsch: Gegangen, aber nicht vergessen). Zu den Umständen des Todesfalls liefert der 26-Jährige keine weiteren Einzelheiten.