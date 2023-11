2,5 Millionen schwedische Kronen – ohne Besitzer?!

Bei einer Routinekontrolle machen Beamte der Bundespolizei am Samstag (18. November) an der Raststätte Skandinavien Park in Handewitt den irren Fund. Abgestellt am Straßenrand entdecken sie eine Papiertüte voll mit Geld. Was hat es mit diesem Schatz auf sich?

