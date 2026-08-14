Eine Mindestlaufzeit nennt etepetete in den AGB nicht, das Abo lässt sich grundsätzlich jederzeit beenden. Trotzdem tappen viele Kundinnen und Kunden in dieselbe Falle: Wer kündigen will, muss bis Donnerstag, 23:59 Uhr handeln, wer nur pausieren will, hat länger Zeit. Wer die falsche Frist im Kopf hat, bekommt eine Box zu viel, nicht zu wenig.

Das Wichtigste in Kürze

Keine Mindestlaufzeit: Laut AGB lässt sich das Abo jederzeit beenden.

Laut AGB lässt sich das Abo jederzeit beenden. Kündigen bis Donnerstag, 23:59 Uhr: Sonst wirkt die Kündigung erst zwei Wochen später.

Sonst wirkt die Kündigung erst zwei Wochen später. Pausieren: bis Sonntag, 23:59 Uhr im Konto, oder bis Freitag, 12:00 Uhr der Vorwoche, wenn der Support die Pause für dich einträgt.

bis Sonntag, 23:59 Uhr im Konto, oder bis Freitag, 12:00 Uhr der Vorwoche, wenn der Support die Pause für dich einträgt. Rhythmuswechsel: Der Wechsel von wöchentlich auf zweiwöchentlich oder umgekehrt greift erst nach der bereits laufenden Lieferung, unabhängig von beiden Fristen oben.

Der Wechsel von wöchentlich auf zweiwöchentlich oder umgekehrt greift erst nach der bereits laufenden Lieferung, unabhängig von beiden Fristen oben. Keine Einzelbox: etepetete verkauft ausschließlich im Abo, eine Probebox gibt es aktuell nicht.

Die drei Fristen bei etepetete: welche für dich zählt

Aktion Stichtag Wenn du ihn verpasst Kündigen (Konto oder Formular) Donnerstag, 23:59 Uhr Wirkt erst zur übernächsten Lieferwoche Pausieren oder Ändern, selbst im Konto eingetragen Sonntag, 23:59 Uhr Wirkt erst zur übernächsten Lieferwoche Pausieren oder Ändern über den Support Freitag, 12:00 Uhr der Vorwoche Support trägt es früher ein als die Selbstbedienung Rhythmuswechsel Unabhängig von den drei Fristen oben Greift erst nach der nächsten bereits laufenden Lieferung

Die Falle liegt genau in dieser Aufteilung. Wer aus der Pause-Gewohnheit heraus am Freitag kündigt, denkt an Sonntag als Grenze und übersieht, dass für eine Kündigung schon der Donnerstag zählte. etepetete sagt selbst, wie es dann weitergeht: Eine Bestellung, die nach Donnerstag, 23:59 Uhr bereits ausgelöst wurde, wird bei einer Kündigung nicht automatisch storniert. Sie kommt, und sie wird berechnet. Das ist ärgerlicher, als es klingt, weil der Lastschrifteinzug schon zu Beginn der Woche vor der Lieferung erfolgt.

Achtung: Prüf dein Konto, bevor du dich auf eine Rückbuchung verlässt. Das Geld ist mit hoher Wahrscheinlichkeit schon abgebucht, bevor die verpasste Box überhaupt bei dir ankommt.

Kündigen über Konto, Formular oder Support

Kundenkonto: “Abo beenden”

Einloggen und zu “Mein Konto” gehen. Den Menüpunkt “Abos” öffnen und das betreffende Abo auswählen. Rechts auf “Abo beenden” klicken. Im Kalender die Woche deiner letzten gewünschten Lieferung auswählen. Mit “speichern” bestätigen.

Danach zeigt etepetete die Meldung “Deine Änderungen wurden gespeichert!” an.

Tipp: Fotografier diese Meldung ab oder mach einen Screenshot, auf dem Datum und Uhrzeit zu sehen sind. Das ist dein Nachweis, falls später jemand behauptet, deine Kündigung sei nie angekommen.

Kündigungsformular ohne Login

Unter etepetete-bio.de/kuendigung liegt ein öffentliches Formular: Vorname, Nachname, Anschrift, E-Mail, Kundennummer, Grund und Art der Kündigung eintragen, dann auf “JETZT KÜNDIGEN” klicken. Genau das schreibt § 312k BGB in Absatz 2 vor: einen ständig verfügbaren, direkt zugänglichen Kündigungsbutton, der zu einer Bestätigungsseite mit diesen Angaben führt. etepetete erfüllt das bereits, und das ist der eigentliche Vorteil für dich: Du musst dich weder einloggen noch anrufen, um zu kündigen.

E-Mail, Telefon oder Chat

Alternativ erreichst du den Kundensupport unter kundensupport@etepetete-bio.de, telefonisch unter +49 89 120 895 986 oder per Chat auf der Website.

Kommt die Box trotzdem: was du dagegen tun kannst

Eine bereits ausgelöste Bestellung lässt sich durch die Kündigung nicht mehr stoppen, das räumt etepetete selbst ein. Zurückschicken oder widerrufen geht ebenfalls nicht: Bei frisch angelieferten, schnell verderblichen Lebensmitteln greift das 14-tägige Widerrufsrecht ohnehin nicht, wie die Verbraucherzentrale für solche Kaufverträge bestätigt. Die Kündigung zum nächstmöglichen Termin ist also der einzige Hebel, den du hast, nicht der Widerruf.

Warte nach dem Kündigen auf die Bestätigungsmail. etepetete verspricht sie für Kündigung, Pause und Rhythmuswechsel gleichermaßen und ist bei einer Sache ungewöhnlich klar: Kommt keine Mail an, ist die Kündigung nicht angekommen.

Faustregel bei etepetete: keine Bestätigungsmail, keine Kündigung. Wiederhole den Vorgang oder wende dich an den Support, statt einfach abzuwarten und auf das Beste zu hoffen. Wurde trotz bestätigter Kündigung noch eine Zahlung abgebucht, bleibt als letzter Schritt, das SEPA-Lastschriftmandat bei deiner Bank zu widerrufen.

Hinweis: Bekommst du am Tag nach der Kündigung weder im Posteingang noch im Spam-Ordner eine Bestätigung, und läuft trotzdem eine Abbuchung, meld dich noch in derselben Woche beim Support, statt weiter zu warten. Wirf dabei auch gleich einen Blick ins Konto.

Alternativen zu etepetete: ehrlich abgewogen

Sei dir bei einem Punkt ehrlich: Keine der folgenden Alternativen rettet Gemüse vor der Tonne, und keine ist zu 100 Prozent Bio-zertifiziert. Bei Factor ist das kein Geheimnis: Der Anbieter räumt selbst ein, dass ihm feste Lieferantenbeziehungen mehr bedeuten als ein Bio-Zertifikat. Wenn dir die Idee hinter der Retterbox tatsächlich am Herzen liegt, ist der Wechsel zu einem der folgenden Anbieter ein Kompromiss, keine Verbesserung. Das gehört hier gesagt, nicht verschwiegen.

Was die Alternativen trotzdem lösen, ist das mechanische Problem. Marley Spoon bietet über 100 Rezepte pro Woche und als einzige der drei eine 6-Personen-Box, wenn dir bei etepetete die Gerichte zu eintönig oder die Box für deinen Haushalt zu klein wurde. Beim Stichtag hilft dir das allerdings nicht: Marley Spoon rechnet mit sechs Tagen vor Lieferung, also länger als etepetetes Donnerstagsfrist, nicht kürzer. Factor kommt für einen Bio-Retterbox-Umsteiger nur infrage, wenn dein eigentliches Problem nicht die Zutaten waren, sondern dass die Boxen ungekocht im Kühlschrank landeten.

HelloFresh

Wenn dich vor allem die zwei unterschiedlichen Fristen genervt haben, ist HelloFresh eine ehrliche Erleichterung: Ein einziger Stichtag pro Liefertag, vier bis fünf Tage vorher um 23:59 Uhr, nicht zwei verschiedene Wochentage für Kündigen und Pausieren. Dazu wählst du die Gerichte selbst aus über 45 Rezepten pro Woche, sodass nichts mehr ankommt, das du am Ende doch nicht kochst. Geliefert wird deutschlandweit an jede Adresse, aktuell mit bis zu 120 Euro Rabatt und Gratis-Goodies für die ersten zwei Monate für Neukunden.

HelloFresh: eine Frist statt zwei Ein einziger Stichtag pro Liefertag, über 45 Rezepte zur Wahl und aktuell bis zu 120 Euro Rabatt für Neukunden. Zu HelloFresh

Pausieren statt kündigen: wann sich das lohnt

Nicht jeder Grund für eine Kündigung braucht auch eine Kündigung. Steht nur ein Urlaub an, ist der Kühlschrank noch voll, oder willst du einfach eine Lieferwoche überspringen, reicht eine Pause über “Lieferpausen” im Konto. Eine maximale Pausendauer gibt etepetete öffentlich nicht an, du legst den Zeitraum im Kalender selbst fest und hebst ihn über das X wieder auf, wenn du weitermachen willst. Willst du dagegen dauerhaft weg von etepetete, in einen anderen Rhythmus oder ganz aus dem Abo raus, bringt Pausieren nichts.

Kurz gesagt: Für dich zählt der Donnerstag, sobald du wirklich aussteigen willst. Die Sonntagsfrist gilt nur, solange du das Abo behältst.

Mehr zu Preisen, Boxinhalten und dem Foodwaste-Prinzip findest du in unserem etepetete Test.

Juit

Wenn dich am meisten der Abo-Zwang selbst gestört hat, denn bei etepetete gibt es keine Einzelbox und damit auch keine der drei Fristen ohne ein laufendes Abo, ist Juit die direkte Umkehrung: kein Abo, keine Kündigung, kein Stichtag. Jede Bestellung ist einzeln, ab sechs Gerichten, tiefgefroren und bis zu zwölf Monate haltbar. Für dich als Leser, der nie wieder etwas kündigen will, ist das die sauberste Antwort in diesem Vergleich. Wer grundsätzlich aus jedem Abo raus will, findet weitere Optionen in unserem Überblick zu Kochboxen ohne Abo.

Häufige Fragen zum etepetete-Abo

Wie kann man etepetete kündigen?

Am schnellsten über das öffentliche Formular unter etepetete-bio.de/kuendigung, das ohne Login funktioniert, oder im Kundenkonto über “Mein Konto”, “Abos” und “Abo beenden”. Beides muss bis Donnerstag, 23:59 Uhr erledigt sein, sonst wirkt die Kündigung erst zwei Wochen später.

Bis wann muss ich bei etepetete kündigen?

Bis Donnerstag, 23:59 Uhr der laufenden Woche. Das ist eine andere Frist als die für Pausieren oder Ändern, die bis Sonntag, 23:59 Uhr läuft. Genau diese Verwechslung führt am häufigsten zu einer Box zu viel.

Was ist der Unterschied zwischen kündigen und pausieren?

Kündigen beendet das Abo endgültig zum Stichtag Donnerstag. Pausieren legt nur eine oder mehrere Lieferungen auf Eis, das Abo läuft danach automatisch weiter. Für Pausieren gilt die Sonntagsfrist im Konto, beziehungsweise Freitag, 12:00 Uhr der Vorwoche, wenn der Support es für dich einträgt.

Wie lange kann ich pausieren?

Eine maximale Pausendauer nennt etepetete nicht öffentlich. Du legst den Zeitraum im Kalender unter “Lieferpausen” selbst fest und kannst ihn über das X jederzeit wieder aufheben.

Kommt trotzdem noch eine Box?

Ja, wenn die Bestellung schon vor deiner Kündigung ausgelöst wurde, typischerweise nach Donnerstag, 23:59 Uhr. etepetete storniert eine bereits ausgelöste Bestellung nicht automatisch. Sie wird geliefert und berechnet.

Kann ich etepetete einmalig bestellen?

Nein. etepetete verkauft ausschließlich im Abo, eine Einzel- oder Probebox bietet der Anbieter aktuell nicht an.