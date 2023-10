Forscher und Aktivisten sind nun damit beschäftigt, überlebende Delphine zu retten. Dazu werden sie in kühlere Flussbereiche verlegt, wird berichtet. Das Unterfangen ist nicht einfach, weil das Gebiet sehr abgelegen ist.

Lese-Tipp: Tierquäler holt Baby-Delfin aus dem Wasser – jetzt ist es tot

„Das Umsetzen von Flussdelfinen in andere Flüsse ist nicht ganz ungefährlich, denn es ist wichtig zu prüfen, ob Giftstoffe oder Viren vorhanden sind, bevor man die Tiere in die freie Wildbahn entlässt", erklärte André Coelho, Forscher am Mamiraua-Institut, gegenüber CNN Brasil. Die Behörden erwarten in den nächsten Wochen eine noch stärkere Dürre, die zu einem weiteren Delfin-Sterben führen könnte, so der Bericht. (xes)