In diesem Jahr gingen nach Angaben der Deutschen Post DHL vor der Eröffnung des Postamts bereits etwa 9.000 Briefe ein. Neben den klassischen Geschenkwünschen sei beispielsweise auch das Klima offenbar ein Thema, sagte eine Sprecherin. So gebe es den Wunsch, von Hitze oder Überflutungen verschont zu werden. Auch Frieden in der Ukraine werde gewünscht.

Engelskirchen ist eine von sieben Filialen der Deutschen Post DHL speziell für Weihnachtspost. Neben dem Christkind in Engelskirchen können Kinder zum Beispiel auch dem Weihnachtsmann in Himmelpfort oder dem Nikolaus in Nikolausdorf schreiben. Im vergangenen Jahr hat das Christkind in Engelskirchen nach Angaben der Post Briefe aus 48 Ländern beantwortet.

