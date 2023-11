Ob es wirklich so kommt, steht komplett in den Sternen. Prognosen wie die des Amerikanischen Wetterdienstes NOAA sagen voraus, dass der deutsche Dezember im Normbereich liegen wird, was nicht unbesdingt für Schneeflocken am Weihnachtsfest spricht. Die Statistik macht da wenig Hoffnung auf flächendeckenden Schnee an Weihnachten, zumindest nicht überall in Deutschland. Im Westen und Nordwesten Deutschlands sind weiße Weihnachten in tiefen Lagen nur alle 10 bis 20 Jahre zu erwarten, im Gebirge etwa alle zwei Jahre. Wenn da nicht mal der Weihnachtsmuffel Grinch seine Finger mit im Spiel hat.

Am 24. Dezember im vergangenen Jahr lagen die Höchstwerte im Deutschland-Mittel bei 9,7 Grad.

Am 31. Dezember 2022 wurde an vier Stationen 20 Grad gemessen. Das Deutschlandmittel der Höchsttemperaturen lag bei 16 Grad.

