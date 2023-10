Wichteltür- die süße Alternative zum Adventskalender

In Skandinavien gehört sie zur Weihnachtszeit dazu wie in Deutschland Glühwein, Lebkuchen und Adventskränze: die Wichteltür (komplette Wichteltür-Bausätze gibt es zum Beispiel bei Amazon* 🛒). Es handelt sich um eine kleine Tür, die über einer Fußleiste angebracht und weihnachtlich dekoriert wird. Am 1. Dezember zieht hinter dieser Tür ein kleiner Wichtel ein, der eifrig bei den Weihnachtsvorbereitungen hilft, die Kinder mit Geschenken beglückt und mit Streichen auf Trab hält.

Einem dänischen Brauch zufolge wachen die kleinen Weihnachtshelfer in der Nacht über das Haus und die Menschen. Außerdem gelten sie als Assistenten vom Weihnachtsmann und Christkind. Weil sie nachtaktiv sind, bekommt man sie tagsüber nie zu Gesicht. Auch in dem amerikanischen Märchen „The Elf on the Shelf“ wird ein Wichtel und eine Wichteltür beschrieben: Die Geschichte besagt, dass der Wichtel jede Nacht durch seine Tür zum Nordpol reist, um den Weihnachtsmann zu besuchen. Dem berichtet er dann, ob die Kinder auch artig waren. Bei seiner Rückkehr bringt er entweder ein Geschenk oder einen Streich mit.