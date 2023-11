Der 36-jährige Nikhil Khanna soll in der indischen Stadt Pune ums Leben gekommen sein. Am vergangenen Freitag (24.11.) soll sich laut einem Medienbericht, der Vorfall in einer gutsituierten Wohngegend zugetragen haben. Sicher sollte es ein schöner Tag werden, immerhin hat seine Frau Geburtstag. Doch offenbar hat sie sein Geschenk nicht sonderlich überzeugt.

Eigentlich wünscht sich die 38-Jährige einen Geburtstagstrip nach Dubai, erklärt der Sender NDTV. In dem Bericht heißt es, der Mann sei ein wohlhabender Geschäftsmann. Das Paar befindet sich in seiner Wohnung, als es zu dem folgenschweren Schlag kommt. Keine teuren Geschenke, keine Feier in Dubai – zu viel für die Frau.

„Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich das Paar gestritten hatte, weil Nikhil Renuka nicht mit nach Dubai genommen hatte, um ihren Geburtstag zu feiern, und ihr keine teuren Geschenke zu ihrem Geburtstag und Jahrestag gemacht hatte. Renuka war auch wütend auf Nikhil, weil er ihrem Wunsch, nach Delhi zu fahren, um die Geburtstage einiger Verwandter zu feiern, nicht nachkam“, erläutert die Polizei.