Konzernkreisen zufolge wird die Büro-Pflicht nun mit der Sicherstellung von Produktanläufen und der Arbeit am geplanten Effizienzprogramm begründet. Eine höhere Präsenz sei dafür erforderlich. An der geltenden Betriebsvereinbarung zur mobilen Arbeit ändere sich nichts, heißt es im Betriebsrat. Die sehe schon bisher bis zu vier Präsenztage pro Woche vor. „Es galt und gilt aber weiterhin: Niemand hat generell Anspruch auf eine bestimmte Zahl an Tagen in mobiler Arbeit“, so ein Sprecher des Gremiums. Die Ausgestaltung müsse sich immer wieder an betrieblichen Belangen orientieren. (ibü mit dpa)