In der Botschaft spricht Marie diejenigen an, „die wissen, was mit ihm passiert ist". Möglicherweise sei Émile in einen Unfall verwickelt gewesen und einer der Beteiligten in Panik geraten. „Vielleicht haben Sie Angst vor den Konsequenzen und wissen nicht, wie Sie dort rauskommen", sagt Émiles Mutter. „Wir können das verstehen, aber wir appellieren an Ihr Herz."

Marie ist offenbar auch auf das Schlimmste gefasst: „Wenn er tot ist, sagen Sie uns, wo er ist, und bringen Sie ihn zu uns zurück." Es sei auch möglich, sich anonym zu melden. „Aber lassen Sie uns und unsere Familien nicht den Rest unseres Lebens mit dieser schrecklichen Qual leben."