Wo ist Lina (15) – wurde sie entführt oder gar getötet?

Diese Frage quält Linas Mutter jeden Tag. Ihre Tochter verschwand am 23. September spurlos. Die Jugendliche will an diesem Tag ihren Freund in Strasbourg besuchen, macht sich auf den Weg zum Bahnhof in Saint-Blaise-la-Roche – in Strasbourg kommt sie jedoch nie an. Seit einem Monat versuchen Ermittler, das rätselhafte Verschwinden aufzudecken. Ihre Mutter äußerte sich nun über ihren Anwalt abermals zum Fall, wie es in Medienberichten heißt.