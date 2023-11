Am Abend des 28. November wurde die Mieze von einer aufmerksamen Anwohnerin in Garbsen bei Hannover entdeckt – rund 60 Kilometer entfernt von ihrem eigentlichen Zuhause. Der 39-jährigen Frau war am Dienstagnachmittag eine kleine getigerte Katze aufgefallen. Eine Prüfung des Chips durch die Polizei ergab: Bei dem Tier handelt es sich um eine vermisste Katze aus Salzhemmendorf (Niedersachsen). Noch in der Nacht wurden Katze und Frauchen wiedervereint.

Bereits im November 2022 habe ihre Besitzerin das Tier als vermisst gemeldet, teilte die Polizei mit. Eine tierisch schöne Geschichte mit Happy End! (dpa/vho)