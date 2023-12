Vater beichtet Tochter auf dem Sterbebett: Ich werde seit 50 Jahren von der Polizei gesucht

Der Raub, für den Ashley Randeles Vater nie gefasst werden sollte, klingt wie bester Stoff für Hollywood: Am Freitag, 11. Juli 1969, geht Theodore Conrad zur Arbeit. Er ist Kassierer bei der Society National Bank in Cleveland. Weil er am Wochenende Geburtstag hat, kauft er in seiner Pause eine Flasche Whisky und eine Schachtel Zigaretten. Am Ende des Arbeitstages geht er in den Tresorraum, stopft heimlich 215.000 Dollar in eine Papiertüte und verschwindet für immer.

Weil die Bank den Raub erst am Montag bemerkt, hat sich der 20-Jährige zwei Tage Vorsprung verschafft. In den folgenden Tagen schickt Conrad seiner damaligen Freundin zwei Briefe, in denen er schreibt, wie sehr er sie liebe und vermisse.

Die Ermittler jagen den Bankräuber, sein Gesicht taucht in mehreren TV-Sendungen auf, darunter „America's Most Wanted“. Doch sie können Theodore Conrad nicht aufspüren; im Laufe der Jahre gerät der Fall in Vergessenheit.