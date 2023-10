Dann bekommt Brett Yancey plötzlich Probleme beim Laufen. „Wir haben eine Lähmung in seinem linken Bein festgestellt und auch einige Verhaltensveränderungen“, erinnert sich seine Frau Carrie Yancey gegenüber dem amerikanischen Nachrichenmagazin Today. Die Ärzte vermuten, dass er Schäden am Hirn hat.

Zu diesem Zeitpunkt steht bereits fest, dass seine Tochter Sara Kate als Homecoming-Königin nominiert ist. Das Homecoming ist eine jährliche festliche Tradition an US-amerikanischen High Schools: Ein Sportevent, bei dem zudem eine Ballkönigin oder ein Ballkönig gekrönt wird.

An Sara Kates Schule findet zu diesem Anlass ein Footballspiel statt, zu dem ihr Papa sie unbedingt begleiten, bei der Siegerehrung an ihrer Seite sein möchte. „Wir waren uns nicht sicher, ob er überhaupt über das Feld laufen kann“, erzählt seine Frau Carrie. „Wir haben alles versucht, um ihn dazu zu bringen, in einem Golfmobil zu fahren.“ Ein weiterer Vorschlag: Seine Tochter könne alleine übers Feld gehen, er von der Seitenlinie zuschauen. Aber der stolze Familienvater gibt nicht nach, er bleibt hartnäckig. „Ich werde mit ihr über das Feld laufen, ich werde mit meinem Baby über das Feld laufen,“ erinnert sich seine Frau an seine Worte.

