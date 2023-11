Wie die Polizei von Thurston County bekannt gab, handele es sich bei dem Verdächtigen um einen „Mann in den Vierzigern“, dem man nachweisen könne, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Zum Schicksal des Ehepaar heißt es lediglich, die Polizei glaube nicht, dass Davido und Karen Keop den Angriff in ihrer Wohnung überlebt hätten.

„Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen und weitere Informationen werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind“, teilte der Sheriff mit.