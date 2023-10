Doch woher kommt der Kürbis ursprünglich? Der heute bekannte Speisekürbis gehört bereits seit über 10.000 Jahren zu den Grundnahrungsmitteln der indigenen Bevölkerung und hat somit seinen Ursprung in Mittel- und Südamerika.Traditionell wird Kürbis in Mischkultur mit Mais und Bohnen angebaut. Angeblich brachte Christoph Kolumbus den Kürbis dann zu uns nach Europa. Hier ist das leuchtend orangene Gemüse seit dem 16. Jahrhundert bekannt, wurde bis ins 20. Jahrhundert jedoch lediglich als Viehfutter betrachtet – gut, dass sich das mittlerweile gewandelt hat. Der Name Kürbis stammt übrigens vom Althochdeutschen Wort "churpiz", abgeleitet vom lateinischen "cucurbita". Später wurde daraus "Kürbse", dann "Kürbiss" und schließlich "Kürbis".

Lese-Tipp: Kennen Sie schon Kürbisbrot? Das perfekte Herbst-Rezept für leckeres und gesundes Brot