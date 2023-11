TV-Hammer! Monica Lierhaus kehrt regelmäßig zu RTL Aktuell zurück

Doch Lierhaus kämpfte sich zurück! Nichts kann sie davon abhalten, ihren so geliebten Beruf auszuüben. Bei RTL bleibt es deshalb übrigens auch nicht bei den regelmäßigen Auftritten bei RTL Aktuell: So wird Lierhaus auch im Umfeld der DFB-Länderspiele im Einsatz sein – zu Beginn auch schon rund um die Partie gegen die Türkei am 18. November (ab 20.15 Uhr live bei RTL). Schon vor rund fünf Monaten gab Lierhaus beim 0:2 gegen Kolumbien ihr Comeback als Reporterin im Stadion: An der Seite von RTL-Moderator Florian König (55) und Experte Lothar Matthäus (62) führte sie durch die Sendung und grillte Ex-Bundestrainer Hansi Flick. (nlu)

Nach der Live-Übertragung des Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und der Türkei zeigt RTL eine Zusammenfassung der diesjährigen Zeremonie zur Hall of Fame des deutschen Fußballs. Im Rahmen der Veranstaltung trifft Monica Lierhaus Bayern Münchens Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß zum exklusiven Interview. Einen Vorgeschmack darauf bekommt Ihr oben im Video!