Tödliche Messerstecherei auf Mallorca: Polizei verhaftet Deutschen (27)

Bei dem Opfer handelt es sich laut Majorca Daily Bulletin um einen 37-Jährigen mit deutschem Pass, der ursprünglich aus der Dominikanischen Republik stamme. Laut Quellen der Zeitung soll er sich gegen zwei Uhr in der Nacht zu Freitag in einer Bar in der Carrer del Llaüt, ganz in der Nähe der berühmten Partylocation Bierkönig, mit einem zehn Jahre jüngeren Mann gestritten haben.

Dann habe sich der Streit auf die Straße verlagert. Der 27-Jährige, ebenfalls ein Deutscher, der laut Majorca Daily Bulletin auf der Insel leben soll, habe ein Messer hervorgeholt. Mehrfach soll er auf sein Opfer eingestochen haben.

